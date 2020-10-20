Красноярск, , 09:37 — REGNUM Мэр Красноярска Сергей Ерёмин сообщил, что тесты на коронавирус его и его старшей дочери показали положительный результат. Об этом красноярский градоначальник написал 20 октября на своей странице в соцсети Instagram.

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По словам мэра Красноярска, он старается всегда ходить в защитной маске, пользоваться санитайзерами, мыть руки, однако в его случае сработал семейный фактор.

«Выяснилось, что старшая дочь была в контакте с заболевшим, поэтому всей семьей сдали тесты. Пока положительный тест у нас двоих», — говорится в сообщении Ерёмина.

Также он призвал всех соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции и следить за детьми, которые, по мнению Ерёмина, порой ведут себя беспечно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по состоянию на 19 октября в Красноярском крае было выявлено в общей сложности 23 194 подтвержденных случая заражения коронавирусом.