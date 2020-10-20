Киев, , 09:38 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 5469 случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 октября сообщил специальный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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По данным ресурса, за сутки от осложнений коронавирусной пневмонии в стране скончались 113 человек, выздоровели 3044 пациента. Лидерами по росту числа заражённых являются Харьковская, Житомирская области и Киев.

Всего за время пандемии на Украине зафиксировали 309 107 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Из них 5786 случаев оказались смертельными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил повторное введение жёсткого карантина в стране, если суточная численность заразившихся превысит 9,5 тыс. человек.

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