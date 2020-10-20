Роли, США, , 09:33 — REGNUM Сегодня, 20 октября, в игре Rocket League стартует особое событие, приуроченное к празднованию Хэллоуина. Официальный трейлер ивента был опубликован на YouTube-канале проекта.

В специальном событии для Rocket League появятся автомобили, вдохновлённые серией фильмов «Охотники за привидениями». Для их открытия геймерам понадобится проходить различные внутриигровые испытания.

Напомним, Rocket League — это популярная соревновательная игра от американской студии Psyonix. В ней геймеры пытаются забить мяч в ворота соперника, управляя игрушечным автомобилем.

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