Москва, , 09:29 — REGNUM Российские власти не планируют объявлять нерабочие недели по всей стране из-за эпидемии COVID-19, как это было весной 2020 года. Об этом 20 октября заявили несколько федеральных чиновников.

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В беседе с РБК источники подчеркнули, что такой вариант не рассматривается.

«Это исключено», — заявил собеседник агентства.

По его словам, президент РФ Владимир Путин прислушивается к мнению специалистов, «а они в один голос говорят об отсутствии необходимости локдауна». Как сообщало ИА REGNUM, ранее опрос Фонда «Общественное мнение» показал, что почти половина респондентов (45%) предлагают в случае ухудшения ситуации в стране из-за коронавируса повторно ввести нерабочие дни. Противоположного мнения придерживаются 41% граждан.

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При этом 65% граждан России считают, что если эпидемическая ситуация в стране ухудшится, снова стоит закрыть торговые центры, рестораны, кафе. За введение режима самоизоляции при ухудшении эпидситуации выступают 60% опрошенных, против повторного карантина — 33%.

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