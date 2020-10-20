Малабо, , 09:36 — REGNUM Теодорин Нгема Обианг, вице-президент одной из беднейших стран мира Экваториальной Гвинеи и сын действующего президента, отдыхает на Мальдивах и делится видео и фотографиями в своем аккаунте Instagram. Об этом сообщает ВВС Africa.

На последнем выложенном им видео, снятом на дрон, вице-президент идет по пустынному песчаному пляжу, а затем ныряет с маской и трубкой в бирюзовую воду. Видео заканчивается видом сверху, показывающим весь крошечный остров и яхту, стоящую на якоре рядом.

Журналист-расследователь Эммануэль Фрейденталь написал на своей странице в Twitter, что Обианг отдыхает на Мальдивах с начала октября. Он остановился в отеле стоимостью 50 000 долларов США за ночь на частном острове, сообщил Фрейденталь.

В 2017 году репортеры журнала The Economist описали образ жизни Обианга в докладе под названием «Instagram playboy и вице-президент Экваториальной Гвинеи». В докладе среди прочего были представлены фотографии вице-президента, демонстрирующего свои дорогие автомобили и особняки.

Его активы, в том числе роскошные автомобили, особняки и дорогие часы, были арестованы на трех континентах за последнее десятилетие, сообщает Bloomberg. В 2017 году французский суд приговорил его к трем годам условного тюремного заключения за коррупцию.

По данным ООН и Всемирного банка, население Экваториальной Гвинеи живет за чертой бедности.

Президент Теодоро Обианг Нгема Мбасого правит страной уже 41 год.