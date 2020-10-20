Уфа, , 09:27 — REGNUM 68 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба главы республики.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 9877 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ним 8755 человек, в том числе 69 человек за минувшие сутки.

Отмечается, что лечение в больницах продолжают 132 пациента, а 943 человека лечатся дома.

Согласно данным министерства здравоохранения региона на 19 октября, в республике семь пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, а один пациент подключен к ИВЛ. За сутки было выявлено 179 случаев внебольничной пневмонии, а 165 пациентов выздоровели.

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