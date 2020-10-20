Чикаго, США, 20 октября 2020, 09:24 — REGNUM В сети появился новый трейлер игры Mortal Kombat 11. Его опубликовали 19 октября на официальном YouTube-канале франшизы.
Новый ролик разработчики посвятили Рейну — принцу Эдении, умеющему управлять водой. Рассказчиком в трейлере выступил один из героев игры Джонни Кейдж.
Напомним, Рейн появится в Mortal Kombat 11 уже 17 ноября 2020 года. Герой станет частью дополнения Kombat Pack 2.
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