Москва, , 09:19 — REGNUM В Москве 20 октября ожидается до 5 градусов тепла, сообщает центр «Фобос».

"Синоптическая ситуация обусловится тыловой частью североатлантического циклона, куда будут проникать массивы кучевой облачности, скоротечные ливневые осадки в смешанной фазе и холодный арктический воздух с температурой на несколько градусов ниже нормы», — говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, в Москве может выпасть первый снег. Из-за ветра и влажности воздуха температура будет казаться слабо отрицательной.

В Москве ожидается облачная погода с мокрым снегом. Воздух прогреется до 5 градусов тепла, в Подмосковье — до 6 градусов тепла. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики Приморья рассказали о «температурных качелях», которые наблюдаются в регионе в октябре.

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