Петропавловск-Камчатский, , 09:16 — REGNUM Школьники в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизовском районе выйдут с осенних каникул на несколько дней позже. Такое решение было принято на заседании регионального штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Учащиеся школ Елизовского района и села Соболева из-за сложной эпидобстановки уходят на каникулы с 21 октября по 3 ноября. Школам в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске рекомендовано продлить каникулы до 3 ноября. С учетом того, что 4 ноября — праздничный день, приступят к учёбе в школах 5 ноября.

Остальные школы края выйдут на каникулы в соответствии с учебным графиком — с 26 октября по 1 ноября.

Учреждениям дополнительного образования рекомендовали на время осенних каникул перейти на дистанционный режим работы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за последние сутки выявили 51 новый случай заражения коронавирусом. Сутками ранее инфицирование подтвердилось у 50 жителей края. Число носителей коронавируса ежесуточно увеличивается на Камчатке, тем не менее, по данным оперативного штаба, за последние сутки в крае проведен лишь один тест на коронавирус.