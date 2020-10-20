Пермь, , 09:14 — REGNUM В Перми в отношении местных застройщиков полиция проводит доследственную проверку по факту возможного нарушения законодательства, сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным издания, действия девелоперских компаний проверяют на нарушение статьи 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием без признаков хищения»).

Ущерб мог быть нанесен покупателям квартир из-за роста цен на жилье. Ранее некоторые строительные компании заключили с мэрией соглашение, согласно которому получали разрешение на строительство в обмен на возведение школ и детских садов либо выплат в бюджет по 4 тысячи рублей с каждого квадратного метра новостройки. Это повлекло увеличение стоимости квартир.

Сами застройщики признают, что соглашение повлияло на ценовую политику. Однако никаких нарушений в этом не видят.

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