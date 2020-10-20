Саратов, , 09:27 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 20 октября коронавирус выявлен у 18 411 человек, за сутки инфекцию подтвердили еще у 161 жителя региона. Накануне инфицированы были 163 пациента. Выздоровел с начала пандемии 12 321 человек, за сутки — 105 пациентов. Всего скончались 138 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых заболевших — 98 человек из числа контактных, 63 случая — с неустановленным источником заражения. Наибольшее число инфицированных среди лиц старше 60 лет — 61 человек, 12 — несовершеннолетние.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 553,6 тыс. исследований, за сутки — свыше 3,4 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области ежедневно регистрируются более ста новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На 19 октября в стационарах помощь оказывали более 3 тыс. пациентов. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключили 199 заболевших.

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