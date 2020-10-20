Москва, , 09:12 — REGNUM Возраст, с которого разрешено владеть охотничьим оружием и оружием самообороны, в России следует повысить с нынешних 18 лет до 21 года. С такой инициативой выступил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

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Общественник в письме на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, на которое ссылается RT, пояснил, что 18-летние люди, у которых уже есть право приобрести такое оружие, при этом не имеют опыта военной службы и не всегда обладают психологической зрелостью, необходимой для ответственного отношения к владению оружием.

«В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в федеральный закон «Об оружии» в части повышения возраста, необходимого для получения права на приобретение охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, до 21 года», — говорится в тексте обращения.

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Как сообщало ИА REGNUM, после трагедии в Керчи, где в октябре 2018 года студент колледжа устроил стрельбу и привёл в действие несколько взрывных устройств, в результате чего погибли 20 человек и 50 были ранены, глава Федерации практической стрельбы Санкт-Петербурга Евгений Ефимов заявлял, что стремление некоторых политиков после каждого трагического случая, связанного с оружием, начинать переписывать оружейное законодательство бессмысленно.

По словам эксперта, «стреляет голова, а не оружие». Он отметил, что должна быть оперативная работа правоохранительных органов, которые должны выявлять таких людей на ранней стадии, пока они не задумали преступление. Ефимов отметил, что причиной массового убийства в Керчи стала не «доступность» оружия, а системные проблемы в воспитании российской молодежи, которая предоставлена самой себе.

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