Владикавказ, , 09:11 — REGNUM В Северной Осетии поднялась цена на хлеб. Власти региона обеспокоены проблемой и разбираются в причинах. Вопрос повышения стоимости хлеба обсудил с руководителями предприятий хлебопекарной отрасли первый заместитель председателя правительства Ахсарбек Сабаткоев, сообщили 20 октября в пресс-службе главы региона.

Как отметили производители хлеба, они вынуждены были поднять цену на него из-за роста цен на муку и на энергоресурсы. Так, по словам одного из них, стоимость обычной буханки в магазинах столицы РСО-Алании уже составляет 25 рублей, в то время как ранее она стоила 18 рублей.

«Как вы знаете, хлеб не дорожал уже порядка восьми лет. За это время регулярно растут цены на электроэнергию, повышается цена и на муку. <…> В таких условиях мы вынуждены поднять цену на данный продукт», — приводит слова хлебопека портал «15-й регион».

Вице-премьер пообещал предпринимателям, что власти республики разберутся с их проблемами и примут решение о поддержке отрасли, чтобы не создавать социальной напряженности, так как хлеб является продуктом №1 для населения.