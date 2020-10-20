Екатеринбург, , 09:18 — REGNUM В Свердловской области прошли обследование на коронавирус ещё 14 831 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Свежие данные были переданы лабораториями 19 октября 2020 года. Для сравнения, 18 октября власти докладывали об обследовании 15 688 человек, 17 октября — о 19 310 протестированных. Всего в регионе прошли через тест на коронавирус уже 1 756 677 человек.

В регионе проведено 1 862 138 исследований проб на вирус SARS-CoV-2. 19 октября удалось провести 15 487 таких тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 32 420 случая заражения коронавирусом.

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