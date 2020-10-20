Магадан, Магаданская область, , 09:18 — REGNUM В Магадане 1400 студентов политехнического техникума и его Ольского филиала отправили на дистанционное обучение.

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В соответствии с указом губернатора о переводе 30% сотрудников на удалённый режим работы, студентов частично отправили на дистант. В онлайн-формате они будут изучать теорию, а лабораторные и контрольные работы будут проходить в техникуме, пишет ГТРК «МАГАДАН».

На очных парах и переменах студенты и преподаватели будут находиться в масках и перчатках. Переход на частичное дистанционное обучение не повлияет на продолжительность занятий. Изменится только расписание. Такой режим продлится до особого распоряжения правительства Колымы.

Как сообщало ИА REGNUM, всех учеников школы посёлка Стекольный Хасынского района Магаданской области перевели на дистанционное обучение — коронавирус выявлен у трёх учителей.

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