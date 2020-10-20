Самара, , 09:06 — REGNUM Штрафы в размере более 4,6 млн рублей были наложены на нарушителей санитарно-эпидемиологических норм в Самарской области. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба региона. Чиновники отметили, что в регионе значительно выросло число граждан, которые соблюдают масочный режим. Таким образом, контрольные мероприятия местных властей также дают свои результаты.

Отмечается, что несмотря на это много людей не носят маски в общественных местах и в офисах. Именно поэтому чиновники решили продолжить проверки не только соблюдения масочного режима, но и других санитарных норм.

Сообщается, что за три последних дня в Самаре было проведено 16 рейдов. При этом было выявлено 48 нарушений: 15 протоколов были составлены на месте. Остальные нарушения зафиксированы в актах, на их основе будут оформлены протоколы.

По словам чиновников, сейчас в суде находятся семь материалов о приостановке деятельности объектов за повторные нарушения. В областной столице на нарушителей наложены штрафы в размере 4,628 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге пассажир автобуса устроил дебош из-за маски