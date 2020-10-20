Ханты-Мансийск, , 08:48 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 194 положительных теста на коронавирусную инфекцию. Об этом 20 октября сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 199 случаев.

Основные очаги заражения на 20 октября: Сургут — 44 положительных теста; Ханты-Мансийск — 36; Нижневартовск — 21; Когалым — 17; Радужный — 13: Сургутский район и Нягань — по 11.

Всего с начала пандемии в Югре на 20 октября зарегистрирован 26 124 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 22 858 человека, 215 пациентов с COVID-19 скончались.

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 20 октября — 1,00. За сутки на COVID-19 обследовано 2 265 человек, всего — 734 733. Наличие свободного коечного фонда с учётом запланированных к развертыванию мест — 50%.