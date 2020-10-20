Кызыл, , 08:47 — REGNUM Коронавирус вносит существенные коррективы в работу образовательных учреждений Тувы. Как сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава республики Шолбан Кара-оол, в Туве из-за SARS-CoV-2 образовался «дефицит педагогического состава».

По его словам, по состоянию на 19 октября коронавирус выявлен у 257 учителей, более тысячи педагогов считаются контактными и ждут результатов анализа.

«Заменить их пока некому. В то же время общая заболеваемость в школах не настолько высока, чтобы вводить карантинные мероприятия или останавливать учебный процесс», — отметил глава региона.

Для решения этой проблемы он предложил Тувинскому госуниверситету «попробовать помочь школам и детсадам с кадрами за счёт студентов старших курсов». Также, по мнению Кара-оола, ТувГУ мог бы организовать «шефство в удалённом формате» над детьми, которые находятся на самоизоляции из-за эпидемии. Таких в республике насчитывается более 6 тысяч.

«Онлайн-занятия с ними можно начать хоть сейчас», — отметил Шолбан Кара-оол.

Напомним, по данным минздрава республики, по состоянию на 19 октября в Туве коронавирус был выявлен у 8572 человек.

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