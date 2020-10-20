Москва, , 09:09 — REGNUM Учреждения, отказавшие в трудоустройстве прошедшему целевое обучение выпускнику, будут обязаны возместить расходы бюджета на образование специалиста. Соответствующая норма прописана в постановлении правительства РФ, в котором утверждены новые правила целевого обучения в России.

Нормы документа распространяются как на целевое обучение в вузах, так и на средне-специальные образовательные учреждения. По новым правилам количество бюджетных мест на целевое обучение будут согласовывать с региональными органами государственной власти, для облегчения координации запускается соответствующая электронная площадки.

Документ вступает в силу с 1 января 2021 года. Предусмотренные в нём нормы будут действовать шесть лет — до 1 января 2027 года.

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