Бразилиа, , 08:50 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 15,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 октября сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 15 383 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 5 250 727.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончался 271 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 154 176.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4 681 659 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено почти 11 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.