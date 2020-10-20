Сеул, , 08:48 — REGNUM 20 октября в южнокорейском городе Кочхан провинции Чолла-Пукто обнаружено тело 78-летнего мужчины, который днём ранее был вакцинирован от гриппа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации провинции.

Известно, что мужчина был вакцинирован препаратом южнокорейской компании Boryung Biopharma.

Официально связь между вакцинацией и смертью не подтверждена, в настоящее время медики выясняют точную причину смерти пожилого мужчины.

Напомним, что 16 октября через два дня после вакцинации от гриппа скончался 17-летний житель Инчхона.

По состоянию на 18 октября в Южной Корее вакцинацию от гриппа прошли 9,55 млн человек.