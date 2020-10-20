Екатеринбург, 20 октября 2020, 09:00 — REGNUM Пассажир автобуса № 45 в Екатеринбурге устроил скандал, отказываясь надевать маску. Об этом сообщили свидетели происшествия.
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Кондуктор пытался заставить мужчину надеть маску, однако тот не собирался подчиняться указаниям, передаёт портал «Е1».
"Я в своей стране живу! Ты мне будешь рассказывать, как мне жить?» — в пылу ссоры произнёс горожанин.
Другие пассажиры начали усмирять мужчин после того, как спорящие перешли на личности. Высадить жителя без маски кондуктору не удалось, гражданин доехал до своей остановки и вышел.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области участились конфликты из-за ношения масок в общественном транспорте.
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