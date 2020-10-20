Сухум, , 08:46 — REGNUM 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 19 октября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 372 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 107 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в Гудаутской ЦРБ госпитализированы 176 пациентов, у 140 из них подтвержден диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 23 человека. Кроме того, сообщается, что в Сухумской инфекционной больнице госпитализированы 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Гагрской ЦРБ — двое, а в Очамчырской больнице —18.

Всего в Абхазии выявили 2903 носителя SARS-CoV-2. Из них 1197 победили инфекцию, в том числе десять за последние сутки. За время пандемии в Абхазии скончались 28 человек с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что ранее в Абхазии всех пациентов с коронавирусной инфекцией размещали только в Гудаутской ЦРБ. Накануне в Сухум из Ставрополя прибыли военные медики Южного военного округа министерства обороны РФ и оснащение для разворачивания полевого госпиталя на 100 койко-мест. Там также будут размещать и лечить пациентов с COVID-19.

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