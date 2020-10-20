Москва, , 08:44 — REGNUM В первых числах ноября пик числа выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России пойдет на спад. Об этом 20 октября заявили специалисты научной лаборатории Моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова, их слова приводит РИА Новости.

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«Согласно полученным выводам, имеющимся результатам многолетних наблюдений за сезонным течением некоторых острых респираторных вирусных инфекций, можно ожидать снижение темпов прироста числа случаев COVID-19 в начале ноября 2020 года», — рассказали специалисты.

Также в лаборатории уточнили, что уменьшение темпов заболеваемости произойдет тогда, когда «отношение числа инфицированных к числу выполненных тестов не будет меняться».

«То есть, может расти в абсолютном измерении, но если темпы равны приросту тестов, то, значит, пик достигнут», — пояснили специалисты.

Кроме того, указывается, что лабораторией было спрогнозировано развитие эпидемиологической ситуации с SARS-CoV-2 в России. Прогноз основан на анализе числа заразившихся коронавирусом в стране, суточного прироста числа выполненных тестов на этот вирус и соотношения этих чисел. Для оценки динамики зарегистрированных случаев заболеваемости ОРВИ и коронавирусом был рассчитан индекс интенсивности заражения, для чего, в свою очередь, были определены процентные соотношения численности заболевших в текущем месяце по отношению к предыдущему.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по состоянию на 19 октября в России было выявлено рекордное число случаев заражения за сутки — 15 982.