Пермь, , 08:41 — REGNUM Пермский край попросил о федеральной поддержке. Регион испытывает потребность в аппаратах компьютерной томографии и автомобилях скорой помощи для перевозки пациентов, сообщает пресс-служба администрации Прикамья.

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Губернатор Дмитрий Махонин на аппаратном совещании проинформировал подчиненных о том, что ему звонил президент Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ по социальной политике Татьяна Голикова. Глава государства интересовался ситуацией, связанной с заболеваемостью COVID-19, и отметил, что Федерация готова оказать поддержку.

Дмитрий Махонин доложил о трудностях, возникших с ростом заболеваемости. По его словам, Пермский край нуждается в дополнительных аппаратах компьютерной томографии для увеличения темпов диагностики и в машинах скорой помощи для перевозки пациентов.

«Попросил для нас три КТ и 30 карет скорой, будем ждать помощь от Федерации. При этом и сами мы должны принять меры по увеличению оборудования, вовлеченного в диагностику коронавируса», — подчеркнул глава Прикамья и добавил, что в ближайшее время на базе горбольницы №2 им. Граля перепрофилируют 350 оснащенных коек, для диагностики будут задействованы аппарат КТ и два рентген-аппарата.

Напомним, в Прикамье ежедневно растет суточный показатель выявляемых носителей коронавируса. В регионе расширяют коечный фонд для COVID-пациентов. Значительно выросла нагрузка на службу скорой помощи. Более 236 бригад обслуживают порядка 1200−1400 вызовов в сутки. Для диагностики коронавирусной инфекции в Прикамье используют 14 компьютерных томографов.

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