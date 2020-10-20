Якутск, , 08:38 — REGNUM Ледообразование на реках Якутии началось позднее обычного, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

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С 20 октября суда на воздушной подушке начали перевозку пассажиров через реку Лена, но при этом паромная переправа Якутск — Нижний Бестях ещё не закрылась. Всё будет зависеть от погодных условий.

В некоторых районах Якутии паромные переправы уже закрыты или прекратят перевозку в ближайшие дни. Ожидаемое начало устойчивого ледообразования на реках республики сдвинулось.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября станет последним днём, когда паромом Нижний Новгород — Бор смогут воспользоваться нижегородцы. Переправа закрывается до 2021 года.