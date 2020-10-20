Ставрополь, , 08:59 — REGNUM Почти 662 тыс. тестов на наличие коронавируса провели на Ставрополье с начала пандемии. По данным на утро 20 октября, в регионе зарегистрировано более 19,2 тыс. случаев заражения, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

Накануне на Ставрополье впервые с 12 октября выявили менее 160 носителей коронавируса — наличие инфекции подтвердилось у 156 человек. Это при том, что двумя днями ранее, 17 октября, в крае было зарегистрировано 175 случаев заражения, что стало антирекордом.

За минувшие сутки на Ставрополье выздоровели 114 пациентов с COVID-19, а всего переболели более 13,9 тыс. человек. Умерли в крае 383 носителя коронавируса, четверо из них скончались накануне.

Читайте также: Половину госслужащих Ставрополья переведут на удаленную работу