Ставрополь, , 08:45 — REGNUM Бывший министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Игорь Васильев, осужденный за злоупотребление полномочиями, и его супруга не смогли вернуть конфискованный дом стоимостью более 150 млн рублей. Решения судов первой и апелляционной инстанций об изъятии особняка в пользу государства оставлены в силе, сообщили ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе Пятого кассационного суда общей юрисдикции.

Ранее прокуратура обратилась в Ленинский райсуд Ставрополя с иском об обращении в доход государства принадлежащего Васильевым жилого дома общей площадью 664,6 кв. метров, поскольку деньги на его возведение экс-министр получил из незаконных источников. В феврале текущего года исковые требования были удовлетворены, а в июне решение районного суда было оставлено без изменения судебной коллегией по гражданским делам Ставропольского краевого суда.

В кассационном порядке эти судебные акты были обжалованы супругами Васильевыми и сестрой бывшего министра Альбиной Таировой. Они заявили, что дом принадлежит именно Таировой, которая якобы приобрела его в 2011 году.

Рыночная стоимость дома с учетом внутреннего ремонта составляет почти 153 млн рублей. Судами установлено, что Васильевы приобрели этот особняк, а затем оформили его на фиктивных владельцев, одна из которых — Таирова. При этом доказано, что сестра экс-министра не могла иметь средства, соразмерные расходам по строительству дома. Также установлено, что Васильев проживал в этом особняке, а его жена участвовала в строительстве дома, его отделке и обустройстве.

Судебная коллегия по гражданским делам Пятого кассационного суда общей юрисдикции также пришла к выводу о принадлежности дома супругам Васильевым. В этой связи решения судов первой и апелляционной инстанций оставлены без изменения, кассационные жалобы — без удовлетворения.

Напомним, Игорь Васильев был уволен со службы в 2017 году в связи с утратой доверия. В октябре 2019 года его приговорили к пяти годам колонии общего режима за злоупотребление должностными полномочиями. Перед этим министерство, которое он возглавлял, было разделено на два ведомства: министерство строительства и архитектуры и министерство дорожного хозяйства и транспорта.