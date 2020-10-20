Новосибирск, , 08:23 — REGNUM Каникулы в образовательных организациях Новосибирской области планируются с конца октября. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

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Министр уточнил, что точная дата начала каникул будет определена в ближайшее время. При этом рассматривается возможность их продления — до двух недель. Вопрос пока обсуждается и будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.

Напомним, что к очному обучению вернулись 130 классов в 49 новосибирских школах. Остаются на контроле 435 человек, в том числе 314 детей, 314 классов переведены на дистанционное обучение.

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