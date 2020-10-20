Самара, , 08:26 — REGNUM Переход на дистанционное обучение в образовательных учреждениях Самарской области пока не требуется. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, к такому выводу пришли члены областного оперативного штаба. В настоящий момент в детских садах и школах ведется постоянный контроль эпидемиологической ситуации.

Отмечается, что, по мнению сотрудников областного Роспотребнадзора, сейчас эпидпорог в этих учреждениях не превышен. Детские сады и школы в общей структуре заболеваемости дают менее четырех процентов, а значит, переход на дистанционный формат обучения пока не требуется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе планируют рассмотреть вопрос о переводе пожилых сотрудников на удаленный режим работы.

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