Буэнос-Айрес, , 08:22 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 12 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, и теперь их общее количество превысило 1 млн. Об этом 20 октября сообщает минздрав страны.

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По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 12 982 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 1 002 662.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 449 пациентов, и потому суммарное количество летальных исходов достигло 26 716.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 803 тыс. человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено свыше 10 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.