Новосибирск, , 08:18 — REGNUM В Новосибирской области к очному обучению вернулись 130 классов в 49 школах — «после проведения необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий». Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве образования Новосибирской области.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

Снят карантин в двух школах в Болотнинском районе и одной в Баганском районе, а также в десяти группах семи детских садов. Из-за коронавируса остаются на контроле 435 человек, в том числе 314 детей, 314 классов переведены на дистанционное обучение. В детских садах зарегистрировано 81 заразившийся, из них — 30 детей, закрыты на карантин 38 групп.

При этом в министерстве подчеркнули, что в системе образования удалось не допустить распространения коронавируса.

В то же время из-за ОРВИ полностью закрыта одна школа в Краснозерском районе, частично приостановлена деятельность 31 школе и 62 дошкольных учреждений.

Читайте развитие сюжета: В Минпросвещения РФ уточнили число школ на карантине