Чита, , 08:16 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряженной. По данным регионального оперативного штаба, на 20 октября в моностационарах находятся 52 пациента с COVID-19, у которых заболевание протекает в тяжелой форме, ещё 16 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Зафиксировано еще пять летальных случаев, связанных с SARS-CoV-2. Общее число жертв нового вируса — 91 человек.

Всего в регионе выявлен 9281 носитель, причём 198 добавились только за последние сутки. Вместе с тем число забайкальцев, победивших болезнь, достигло уже 6153 человек, 149 из которых выздоровели за последние 24 часа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на значительное увеличение числа коек для лечения больных с COVID-инфекцией, коечный фонд в моностационарах Забайкалья заполнен на 95%. За сутки 18 октября в крае зарегистрировано пять летальных случаев, связанных с новой коронавирусной инфекцией.

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