Оттава, , 08:18 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 2423 и превысило 200 тысяч. Об этом 20 октября сообщает канадский минздрав.

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По данным министерства, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 201 437.

Также сообщается, что за это же время в Канаде зафиксировали шесть скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 9778.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали канадские провинции Квебек (94 429 заразившихся), Онтарио (65 075) и Альберта (22 673).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Канаде за сутки было выявлено свыше 3,7 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.