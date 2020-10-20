Нур-Султан, , 08:12 — REGNUM Более 870 тыс. голов птиц в Казахстане пали из-за высокопатогенного птичьего гриппа. Об этом 20 октября заявил министр сельского хозяйства республики Сапархан Омаров на заседании правительства.

По его словам, с 22 сентября по 19 октября на личных подворьях пало 26,5 тыс. голов птиц, еще 847,4 тыс. голов — на трех птицефабриках. Министр уточнил, что 873 тыс. голов составляет 1,9% от общего поголовья птицы.

Омаров добавил, что в каждом очаге инфекции налажен карантин и введен запрет на ввоз и вывоз птиц и птицеводческой продукции. Кроме того, выделено 4,4 млн доз вакцин против птичьего гриппа.

Принятые меры позволили остановить падеж птицы на личных подворьях во всех семи областях Казахстана. На птицефабриках удалось снизить падеж птицы.

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