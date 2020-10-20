Якутск, , 08:15 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки выявлено 133 новых случая заражения коронавирусом, скончались два пациента. Ситуация с распространением инфекции остаётся напряженной не только в Якутске, но и в других населённых пунктах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе республики.

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Глава Якутии Айсен Николаев дал ряд поручений главам районов и городских округов.

Он вновь акцентировал внимание на усилении контроля за соблюдением ограничительных мер, открытии дополнительных ковидных коек, маршрутизации лабораторных исследований, вакцинации населения. Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 2.

«На 20 октября в Якутии развернуто 2518 коек, что в 1,5 раза больше, чем весной. За последнюю неделю охват тестированием по методике ПЦР составил 502 на 100 тыс. населения. Это один из самых высоких показателей по стране», — сказал Николаев.

Нарушений фиксируется все ещё много. Глава республики поручил продолжить работу по переводу части сотрудников на удалённый режим и напомнил о запрете на допуск на работу лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Уже есть случаи, когда из-за нарушения этих ограничений выявлены случаи заболевания и летального исхода, по ним проводится служебная проверка.

Айсен Николаев сказал, что в скором времени ожидается вторая партия вакцины от ОРВИ и гриппа. На данный момент 99% поступившей вакцины использовано, прививки получили 43% от всего населения — это 72,3% от плана.

Как сообщало ИА REGNUM, взрывной рост распространения коронавируса в Алтайском крае сопряжен со значительным увеличением числа заболевших ОРВИ и гриппом. В Барнауле прирост по ОРВИ по отношению к прошлому году составляет 83%, в целом по краю — 88%.