Мехико, , 08:10 — REGNUM За последние 24 часа на территории Мексики выявили свыше 3,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 октября сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.

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По его информации, за минувшие сутки в стране выявили 3699 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 854 926.

Также сообщается, что за это же время в Мексике от COVID-19 скончался 221 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 86 388.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 623 494 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Мексике за сутки было выявлено 4119 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.