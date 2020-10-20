Оренбург, , 08:05 — REGNUM В Оренбурге силовики задержали председателя коллегии адвокатов. Он подозревается в покушении на крупное мошенничество, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Оренбургской области.

Уголовное дело возбуждено части 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору»). По этому же делу вторым фигурантом проходит местный бизнесмен.

По данным следствия, адвокат и предприниматель убедили коммерсанта из Орска в необходимости передать им 5 млн рублей. Предполагалось, что орскому бизнесмену помогут избежать уголовного преследования. При получении денег 16 октября подозреваемых задержали.

В настоящее время следователи во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России по Оренбургской области проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.