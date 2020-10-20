Пекин, , 08:06 — REGNUM За истекшие сутки на территории Китая было выявлено 43 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 20 октября говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.

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Также указывается, что в данное число входит 19 активных случаев и ещё 24 носителя SARS-CoV-2 без симптомов, при этом все новые случаев являются ввозными.

Таким образом, общее число выявленных в Китае заразившихся коронавирусом на сегодняшний день составляет 85 704.

Также сообщается, что за это же время в КНР никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 4634.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 80 812 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Китае за сутки было выявлено 46 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.