Анкара, , 08:02 — REGNUM За истекшие сутки на территории Турции было выявлено свыше 2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 октября сообщает министерство здравоохранения страны.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 2026 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 349 519.

Также сообщается, что за это же время в Турции от COVID-19 скончались 75 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 9371.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 305 427 человек вылечились от нового заболевания и что всего за время пандемии было проведено 12 524 567 тестов на коронавирус, 116 249 из которых — за последние 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Турции за сутки было выявлено свыше 1,8 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.