Берлин, , 07:57 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 6868 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 октября сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По последним данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 373 167.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 13 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 9798.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 293 тыс. человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 4,8 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.