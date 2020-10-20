Оренбург, , 07:54 — REGNUM В Оренбургской области на международном автомобильном пункте пропуска «Маштаково» задержан грузовик, в фургоне которого выявлена крупная партия бронежилетов, которые незаконно пытались вывезти за границу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Самарской таможни.

В грузовом отсеке таможенники обнаружили 95 бронежилетов «Сфера-Бр2», перемещаемых без документов и с сокрытием от пограничного контроля. Выяснилось, что граждане РФ (их личности установлены) вступили в преступный сговор и организовали нелегальный вывоз бронежилетов в Казахстан с целью получения прибыли от продажи.

По факту контрабанды товара, который может быть использован при создании вооружения, совершенной группой лиц по предварительному сговору Самарской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.