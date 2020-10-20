Владивосток, , 08:00 — REGNUM Синоптики Приморья рассказали о «температурных качелях», которые наблюдаются в регионе в октябре, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Температурные качели» характеризуют колебания температуры — с юга идут тёплые воздушные массы, которые размывают облака, а с севера холодная воздушная масса образовывает облака и осадки.

С 19 по 21 октября в Приморье отмечается повышенный фон дневной температуры и отсутствие облаков. Температура воздуха может подниматься до 18 градусов тепла.

С 22 по 24 октября в крае пройдут дожди, возможно с грозами, а к выходным в северных и центральных районах края вероятнее всего выпадет снег. Температура воздуха понизится, будет ветренно.

Но уже с 25 октября в Приморью опять потеплеет, но не надолго.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале третьей декады октября в центральные районы Европейской части России вернётся теплая погода.

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