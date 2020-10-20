Кемерово, , 07:38 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 20 октября, за прошедшие сутки выявлено 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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"Новокузнецк — 43, Белово — 31, Междуреченск — 28, Анжеро-Судженск — 13, Прокопьевск — 12, Осинники — 11, Беловский МР — шесть, Ленинск-Кузнецкий — четыре, Калтан — три, Кемерово — три, Краснобродский — три, Прокопьевский МО — три, Топкинский МО — три, Киселевск — два, Березовский — один, Гурьевский МО — один, Кемеровский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Чебулинский МО — один, Юргинский МО — один, Яйский МО — один, Яшкинский МО — один», — уточнил оперштаб. За это же время 85 пациентов выздоровели, четверо скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 13 467 случаев заражения коронавирусом, 9045 человек выздоровели, 179 пациентов скончались.

Напомним, что по данным на утро 19 октября за прошедшие сутки в регионе было выявлено 177 случаев заражения коронавирусной инфекцией.