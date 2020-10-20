Благовещенск, , 07:38 — REGNUM Во всех колледжах Амурской области студенты с признаками инфекционных заболеваний будут ожидать приезда врачей в специально созданных изоляторах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Всего создано 25 таких изоляторов, в которых могут разместиться 80 студентов.

Также в колледжах организуют помещения, в которых студенты с подозрением на коронавирус могут находиться на самоизоляции долгое время.

Как сообщало ИА REGNUM, всех учеников школы посёлка Стекольный Хасынского района Магаданской области перевели на дистанционное обучение. Три педагога, один за другим, почувствовали недомогание, ушли на больничный, тесты на коронавирус оказались положительными, пишет «Магаданская правда».