Абакан, , 07:35 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 89 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 октября в правительство республики.

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За весь период в Хакасии выявлено 5624 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 4515 человек, в том числе 29 — за последние сутки.

Получают лечение 1049 человек, в том числе один пациент подключен к аппарату ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 19 октября в Хакасии коронавирус был выявлен у 83 человек.

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