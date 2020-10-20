Париж, , 07:32 — REGNUM Просьбу закрыть мечеть в пригороде Парижа Сен-Сен-Дени адресовал префекту этого департамента министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Об этом он заявил в эфире телеканала TF1.

Такой шаг главы министерства был вызван видеозаписью c жалобой на учителя, ранее убитого под Парижем. Она была сделана управляющим мечетью еще до убийства. Автор видео критиковал учителя и призывал запугать педагога.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября в пригороде французской столицы 18-летний мужчина убил и обезглавил учителя истории Самуэля Пати, который во время уроков демонстрировал ученикам сатирические образы пророка Мухаммеда.

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