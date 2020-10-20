Вашингтон, , 06:59 — REGNUM Брайан Дечарт и Амелия Роуз озвучат героев одного из побочных квестов будущей игры Cyberpunk 2077. Об этом 20 октября сообщил портал Screen Rant.

Геймеры знают их по работе над игрой Detroit: Become Human французской студии Quantic Dream. Супружеская пара сообщила о своём участии в проекте в соцсети Twitter.

В своей публикации Дечарт написал, что на скриншоте из игры запечатлены оба персонажа, однако пользователи могут видеть на нём лишь женщину в леопардовых колготках и автомат по продаже напитков. Геймеры пришли к выводу, что женщину озвучит Роуз, а Дечарту досталась роль автомата.

https://twitter.com/BryanDechart/status/1317544893447761920

Напомним, в реализации проекта Cyberpunk 2077 приняли участие такие известные фигуры, как Киану Ривз, Илон Маск, Сэмюэл Барнетт и Эрика Исии.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что моддер (создатель модификаций к видеоиграм) Петри Левелахти выложил в сеть скриншоты модификации GTA V, которая делает игру похожей на Cyberpunk 2077. Издание Screen Rant отметило, что её графика выглядит так, как будто GTA V запустили на консоли нового поколения.

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