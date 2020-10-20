Барнаул, , 06:53 — REGNUM Информацию о том, что новый симптом заражения SARS-CoV-2 оказался связан со слухом, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин «Единая Россия»:

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»Как видим, наши знания о новой коронавирусной инфекции все время расширяются. Становится ясно, что COVID-19 имеет свой «оригинальный» набор симптомов, который позволяет клинически отличить эту инфекции от других ОРВИ.

Также уже очевидно, что коронавирусная инфекция отличается многообразием своих проявлений, что, по мнению ряда исследователей, приводит к разного рода негативным последствиям и симптомам со стороны различных органов и их систем в ранний и отдаленный периоды после выздоровления, которые еще находятся на этапе изучения. Пока же совершенно точным является то, что «наследием» COVID-19 и связанных с ним пневмоний будут тысячи вновь появившихся хроников с поражением системы органов дыхания, нуждающихся в постоянных лечении и реабилитации».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета отмечали, что на заболевание COVID-19 могут указывать изменения слуха — звон или шум в ушах (тиннитус). Специалисты выяснили, что ряд пациентов, еще перед тем, как узнать о диагнозе, жаловались на шум в ушах без какого-либо внешнего стимула.

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