Вашингтон, , 06:22 — REGNUM Энтузиаст выпустил дополнение к Grand Theft Auto V, которое делает эту игру очень похожей на Cyberpunk 2077. Об этом 20 октября сообщил портал Screen Rant.

Пользователь Twitter Петри Левелахти выложил в сеть скриншоты этой модификации (мода) GTA 5, продемонстрировав её визуальный стиль. Издание отметило, что графика, которую показал моддер, «находится на совершенно другом уровне», и что игра выглядит так, как будто её запустили на консоли нового поколения.

https://twitter.com/Berduu/status/1318281432352100352

Напомним, релиз Grand Theft Auto V состоялся более семи лет назад, 17 сентября 2013 года. Ранее разработчики Cyberpunk 2077 выложили в сеть видео, в котором они показали стиль и моду в мире будущей игры.

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